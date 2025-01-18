سكرتير عام محافظة مطروح يتفقد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،اليوم السبت،اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام بالمرور وتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية مع أولى أيام انطلاقها وجاهزية اللجان لاستقبال الطلاب،حيث تم تفقد سير الامتحانات بلجان مدرستى وادى ماجد الإعدادية بنين،وزاهر جلال الإعدادية بنات بمدينة مرسي مطروح يرافقه نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، مجدى المنشاوي مدير إدارة مطروح التعليمية.

إطمأن السكرتير العام على انتظام سير الإمتحانات في مادة اللغة العربية مع عدم وجود أى شكاوى من الطلاب والمراقبين،وأن الاسئلة من المنهج، مع توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب،متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب



وأوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه تم استعداد مديرية التربية والتعليم بمطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية مع أداء 12699 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم أمام 123 لجنة بكافة الإدارات التعليمية بمدن المحافظة وقطاع البنجر.

وأشارت وكيل الوزارة أنه في التاسعة صباح اليوم السبت انطلق الامتحان في مادة اللغة العربية فترة أولي لمدة ساعتين ونصف دون رصد أى شكاوى يليها مادة التربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، وتستمر الامتحانات من ،بعد غد الاثنين على مدار الأسبوع حتى الخميس 23 يناير الجاري.

وأكدت نادية فتحي أنه تم تشكيل غرفة عمليات وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، وانضباطها علي مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف.