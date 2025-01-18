حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025: درجات الحرارة والأمطار المتوقعة

يتساءل العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الشهر، وعن توقيت سقوط الأمطار المتوقع في الأيام المقبلة.

في هذا السياق، أصدرت الأرصاد الجوية بيانًا يوضح تفاصيل الطقس وموعد الأمطار، مشيرة إلى انعدام الفرص لسقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء 22 يناير، مع إمكانية حدوث بعض التغييرات في حالة الطقس خلال شهر فبراير المقبل.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

توقعات الطقس تشير إلى أن النهار سيكون معتدلًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما سيكون مائلًا للدفء على شمال الصعيد، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

في المقابل، سيكون الطقس ليلًا شديد البرودة على أغلب الأنحاء، مع انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أما عن الرياح، فمن المتوقع أن تنشط على أغلب المناطق، مما قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، خليج السويس، وخليج العقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 60 كم في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

حالة البحر المتوسط

من ناحية أخرى، سيكون الطقس على البحر المتوسط معتدلًا، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة : العظمى 20، الصغرى 13 درجة.

: العظمى 20، الصغرى 13 درجة. الإسكندرية : العظمى 20، الصغرى 11 درجة.

: العظمى 20، الصغرى 11 درجة. شرم الشيخ : العظمى 25، الصغرى 17 درجة.

: العظمى 25، الصغرى 17 درجة. الغردقة : العظمى 25، الصغرى 16 درجة.

: العظمى 25، الصغرى 16 درجة. مرسى علم : العظمى 26، الصغرى 16 درجة.

: العظمى 26، الصغرى 16 درجة. أسوان : العظمى 31، الصغرى 16 درجة.

: العظمى 31، الصغرى 16 درجة. الأقصر : العظمى 30، الصغرى 15 درجة.

: العظمى 30، الصغرى 15 درجة. أسيوط : العظمى 25، الصغرى 10 درجات.

: العظمى 25، الصغرى 10 درجات. سوهاج : العظمى 27، الصغرى 12 درجة.

: العظمى 27، الصغرى 12 درجة. سيوة: العظمى 21، الصغرى 9 درجات.

وبالنسبة للمناطق الباردة مثل كاترين، ستكون العظمى 17 درجة والصغرى 0 درجة.

التوقعات المستقبلية

فيما يخص التوقعات المستقبلية، يتوقع أن تشهد بعض المناطق تقلبات في الطقس خلال الأيام القادمة، لكن الأرصاد أكدت أنه لن تكون هناك فرص قوية لسقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء 22 يناير، مع إمكانية حدوث بعض التغييرات في حالة الطقس في فبراير.

نصائح الطقس

ينبغي على الجميع أخذ الحذر من البرودة الشديدة في الليل، خاصة في المناطق الصحراوية والمناطق ذات الارتفاعات العالية.

كما يجب توخي الحذر عند السفر عبر الطرق الساحلية والبحرية بسبب الرياح الشديدة التي قد تؤثر على الملاحة.