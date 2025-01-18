اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في مبادرة "سكن لكل المصريين 5" عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان اليوم السبت 18 يناير 2025، أن آخر فرصة للتسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shimff.gov.eg هي اليوم، وذلك للراغبين في استكمال إجراءات التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".

تمديد فترة التسجيل والرفع

كانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، قد صرحت سابقًا أن فترة التسجيل ورفع المستندات قد تم تمديدها لتكون اليوم آخر يوم للمواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية.

وكانت المهلة السابقة قد انتهت يوم الأربعاء الماضي، ليتم منح فرصة أخيرة للمواطنين لتسوية إجراءاتهم قبل غلق باب التسجيل.

تفاصيل المرحلة القادمة

بعد غلق باب التسجيل ورفع المستندات اليوم، ستبدأ عملية فرز مستندات المتقدمين اعتبارًا من يوم الأحد 19 يناير 2025، كما أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وتُعد هذه المرحلة خطوة هامة تمهيدًا لمراجعة ملفات المتقدمين وتحديد من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة للحصول على الوحدات السكنية.

أعداد المتقدمين حتى الآن

أوضحت مي عبدالحميد أن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تم بيع 762479 كراسة شروط، وسدد 586 ألف مواطن مقدمات جدية حجز.

كما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 546 ألف مواطن، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير بالمبادرة.

منصة الشكاوى الإلكترونية

وأكدت مي عبدالحميد أن منصة تقديم الشكاوى لحل مشكلات التقديم عبر الموقع الإلكتروني مستمرة في العمل بكفاءة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الصندوق عبر الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/PortalTickets.

وقد استقبلت المنصة نحو 20 ألف شكوى منذ إطلاقها، وتم حل نحو 18 ألف شكوى حتى الآن، مع العمل على حل جميع الشكاوى في المدة الزمنية المحددة.

فرصة أخيرة للمواطنين

تعد هذه فرصة أخيرة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من إتمام إجراءاتهم أو رفع مستنداتهم سابقًا للاستفادة من المبادرة السكنية الرئاسية.

لذلك، من المهم أن يسرع المواطنون الذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية في إتمام الإجراءات اليوم.