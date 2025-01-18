سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير 2025: استقرار قبل عودة البنوك للعمل

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير 2025 استقرارًا نسبيًا قبل ساعات من عودة البنوك للعمل، وذلك بعد انخفاضه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وفيما يلي أبرز أسعار الدولار وفقًا لأحدث المستويات المعلنة في عدد من البنوك:

سعر الدولار في بعض البنوك اليوم

بنك قناة السويس : سجل الدولار 50.35 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع.

: سجل الدولار 50.35 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع. بنك المصرف المتحد : سجل الدولار 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

: سجل الدولار 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري : سجل الدولار 50.35 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع.

: سجل الدولار 50.35 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع. بنك مصر : استقر الدولار عند 50.35 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع.

: استقر الدولار عند 50.35 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي : سجل الدولار 50.35 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع.

: سجل الدولار 50.35 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: سجل الدولار 50.35 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع.

التوقعات القادمة

في ضوء الاستقرار النسبي في سعر الدولار، يتوقع أن تستمر هذه المستويات لبعض الوقت قبل عودة حركة التعاملات بشكل كامل مع بداية الأسبوع.