عاجل:- قرار جديد في سوريا بمنع دخول البضائع الروسية والإيرانية والإسرائيلية

أصدرت الإدارة السورية الجديدة اليوم السبت 18 يناير 2025 قرارًا بمنع دخول البضائع الروسية والإيرانية والإسرائيلية، وذلك وفقًا لتقرير نقلته وكالة "الحدث-عاجل".

يأتي هذا القرار ضمن سياق تطورات جديدة تشهدها سوريا في الآونة الأخيرة.

قرار بمنع صعود الركاب الإسرائيليين والإيرانيين على رحلات إلى سوريا

في سياق متصل، أفاد مصدر في مطار العاصمة السورية دمشق بأن سلطات المطار طلبت من شركات الطيران العاملة في البلاد منع صعود الإسرائيليين والإيرانيين على متن الرحلات المتجهة إلى سوريا.

يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمسافرين إلى البلاد.

التعليمات المتعلقة بشركات الطيران

أوضح مصدر في إحدى شركات السفريات في دمشق أن الخطوط الجوية القطرية أصدرت تعليمات بعدم السماح للإيرانيين بحجز رحلات إلى دمشق في الوقت الراهن.

رغم ذلك، لم يتم تلقي أي تعليمات رسمية من وزارة النقل السورية حتى اللحظة، مما يترك بعض الغموض بشأن الإجراءات المستقبلية في هذا السياق.