حسام موافي: وجود الشعر في وجه وجسم المرأة أمر طبيعي ولا يسبب كثافة باستخدام الموس

الفجر الطبي
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن وجود الشعر في وجه وجسم المرأة يعد أمرًا طبيعيًا في الغالب بنسبة 99%. 

وقال خلال استضافته في برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، الجمعة، إن منبت الشعر في النساء حساس للغاية للهرمونات الجنسية التي تفرزها الغدة الكظرية.

حلاقة الشعر بالموس لا تسبب زيادة كثافته

وفيما يتعلق بالاعتقاد الشائع بأن استخدام الموس لحلاقة الشعر قد يؤدي إلى زيادة كثافته، أشار موافي إلى أن هذا غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن "حلاقة السيدات بالموس لا تزيد من كثافة الشعر" وأن هذا يعد من المفاهيم الخاطئة.

العلاقة بين الشعر والغدة الكظرية

كما أوضح موافي أن النساء اللاتي يعانين من مشكلات في كثافة الشعر قد يحتاجن إلى فحص الغدة الكظرية، وهي جزء من تخصص أمراض النساء، حيث يمكن أن تكون هناك عوامل هرمونية تؤثر على نمو الشعر.

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