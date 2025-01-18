رفض عرض زواج انتهى بجريمة.. كواليس مقتل شاب على يد أخر بالسلام



تباشر نيابة السلام تحقيقاتها مع المتهم بقتل شاب طعنًا؛ لرفضه زواجه من فتاة تجمعه بها صلة قرابة بمنطقة السلام، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب طعنًا بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعنات نافذة، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شاب رفض عرض الزواج المقدم من المتهم لفتاة، تجمعه بها صلة قرابة؛ لسوء سلوكه، مما أثار غضب المتهم واستل سلاحًا أبيض وسدد طعنات نافذة للمجني عليه حتى سقط قتيلًا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.