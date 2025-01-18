وكيل تعليم الغربية يشدد على عدم دخول المحمول إلى لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير امتحان اليوم الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى سير الامتحانات بصورة طيبة، بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، ولا توجد أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان.

وقد شدد وكيل الوزارة على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتأكد تماما من عدم دخول أي أجهزة الكترونية تساعد على الغش برفقة الطلاب، كساعات الأندرويد، والسماعات اللاسلكية، أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر إنه نحو 93490 طالب يؤدون الامتحان في 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة، في مادة اللغة العربية والخط، ونحو 4886 طالب يؤدون الامتحان في 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية في مادتي اللغة العربية والخط العربي.