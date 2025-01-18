حلم الغناء الفاحش.. التحقيق مع عصابات التنقيب عن الآثار في القاهرة

حوادث
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار


قررت النيابة العامة حبس 5 متهمين بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة الجمالية، وتبين وجود حفرة بعرض 3 أمتار وعمق 15 مترا، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

كما تم ضبط شخصين، حال قيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وتبين وجود حفرتين كل منهما بقطر متر وعمق 15 مترا، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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