مواعيد مباريات الدوري الالماني والقنوات الناقلة



ينتظر عشاق الكرة الالمانية مواجهات هامة في الدوري الالماني اليوم السبت الموافق 18 من يناير الجاري.



وتنطلق مواجهات الجولة ال 18 تجمع الاندية الكبري، اليكم اهم مباريات اليوم.

شتوتغارت ضد فرايبورغ في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.



بايرن ميونخ ضد فولفسبورغ في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.



هايدنهايم ضد سانت باولي في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.



بوخوم ضد لايبزيج في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.



هولشتاين كيل ضد هوفنهايم في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.



باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتُذاع المباريات عبر قنوات بين سبورت القطرية.

