سعر الدولار اليوم السبت 18 يناير 2025: استقرار في البنوك المصرية

الاقتصاد
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الدولار

واصل سعر الدولار استقراره اليوم السبت 18 يناير 2025 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية. 

وقد حافظت العملة الخضراء على آخر انخفاض في البنك المركزي عند 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

  • في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.
  • في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.
  • في المصرف المتحد، سجل الدولار 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.
  • في بنك مصر، حافظ الدولار على استقراره عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.
  • في بنك قناة السويس، استقر الدولار عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.
  • في البنك التجاري الدولي CIB وبنك فيصل الإسلامي، سجل الدولار 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر الدولار قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، المقرر له الاثنين المقبل.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الدولار سينهي الأسبوع على انخفاض بعد سلسلة من المكاسب استمرت 6 أسابيع، حيث يركز المستثمرون الآن على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.

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