بدء امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

بدأ امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بالفترة الثانية، في أول أيام اختبارات الشهادة الإعدادية.

وكانت قد انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية،حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة القاهرة:

- السبت 18 يناير: اللغة الأجنبية والهندسة.

- الاثنين 20 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- الثلاثاء 21 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية.



بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة الجيزة:

- السبت 18 يناير: اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- الاثنين 20 يناير: الجبر والإحصاء والهندسة.

- الثلاثاء 21 يناير: اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية).