طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة

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يبحث الكثير من المواطنين الذين يشتبه بهم رجال المباحث في قضايا، يثبت فيما بعد براءتهم بها، لذلك يرغبون في استرداد قيمة الكفالة المالية الخاصة بهم بعد حصولهم على البراءة والتصالح مع المحكمة.

 

استراد الكفالة المالية بعد البراءة

1. تقديم طلب لرئيس النيابة ذاكرا فيه كافة بياناته وأحداث القضية.

2. استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، ويذكر بها ما تمت به القضية وقيمة الكفالة.

3. تسليم أصل إيصال الكفالة.

4. تقديم الطلب لرئيس القلم الجنائي.

5. سيتم إيداع مذكرة بالكفالة.

ويذكر أنه بعد مرور أكثر من شهرين، ستتمكن من استرداد قيمة الكفالة بعد خصم 10% من قيمها كرسوم محاكم.

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