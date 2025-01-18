جولة تفقدية لمديرية تعليم الإسكندرية..الامتحان المتداول عبر مواقع التواصل هو امتحان لسنوات سابقة

محافظات
بوابة الفجر


 

أكّد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه لا يوجد أي تسريب لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية اليوم، وأن الامتحان المتزاول عبر مواقع التواصل هو امتحان لسنوات سابقة، مشيرًا لوجود علامة مائية خاصة بكل لجنة امتحانية في ورقة الأسئلة، وناشد مدير المديرية الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها تكدير السلم الاجتماعي وإثارة البلبلة.

 وتفقَّد مدير المديرية صباح اليوم السبت الموافق 18 من يناير 2025 سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025  .

وبدأ مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة طه حسين الثانوية بنات بإدارة شرق التعليمية بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة، وأشاد بانضباط العملية الامتحانية، وأكد خلال الجولة على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، واستأنف جولته التفقدية بمتابعة لجنتي عبد الله النديم ( أ ) وعبد الله النديم ( ب ) بإدارة شرق التعليمية.

وأشار ' أبوزيد " إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدّوا صباح اليوم السبت  امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى ويؤدون امتحان مادة التربية الدينية في الفترة الثانية، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.

هذا واستكمل متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحانات النقل بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة  "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج "  .

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