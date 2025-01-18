محافظ البحيرة تتفقد لجان إمتحانات الشهادة الاعدادية بكفر الدوار (صور)

تفقد قبل قليل، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عدد من لجان الشهادة الإعدادية بمدارس كفرالدوار، لمتابعة انتظام اللجان والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور.

حيث يؤدي عدد 125 ألف و867 طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية العامة بمحافظة البحيرة، أمام عدد 575 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية بالمحافظة، والتي تستمر حتى 23 يناير ٢٠٢٥، وذلك في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

كانت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، أنهت كافة الاستعدادات وتجهيز اللجان لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهاده الاعداديه العامة، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، ومنها تطهير وتعقيم مقار اللجان وتعليق كشوف المناداه للطلاب باللجان وإعلان الجدول ودليل اللجان بمكان واضح داخل المدارس، وتوفير الأجواء الهادئة الآمنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تم التأكد علي جاهزية الكنترولات ووجود غرف العزل والزائرة الصحية ونظافة دورات المياه مع توافر ادوات التطهير والتعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب والمعلمين

بالإضافة إلي اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، والعمل على انتظام جميع اللجان والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور.

كما تم التشديد على محاربة كافة صور الغش واشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة أو اجهزة اليكترونية مع الطلاب أو الملاحظين باللجان، والالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لسير الامتحانات، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن خارج اللجان وتأمين خطوط سير الامتحانات وكذا التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كافة صور الاشغالات ونظافة محيط المدارس، والتنسيق مع صحة البحيرة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور.

البحيرة

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