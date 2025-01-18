محافظ بني سويف يُشيد بنجاح مستشفى التأمين الصحي في إجراء 3 عمليات دقيقة

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الفريق الطبي بمستشفى
الفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالجهود المتميزة التي بذلها الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، بعد نجاحه في إجراء ثلاث عمليات دقيقة شملت تفتيت حصوات ومعالجة أورام والتهابات بالقنوات المرارية، باستخدام أحدث إصدارات منظار "SpyGlass".

 

ويأتي هذا الإنجاز في إطار مبادرة "بداية"، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم وتطوير الخدمات الصحية، وبإشراف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.

 

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن المستشفى استقبل الحالات الثلاث بقسم الجهاز الهضمي والكبد، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن حاجتهم إلى التدخل باستخدام منظار "SpyGlass".

 

وتم إجراء العمليات بنجاح لتفتيت الحصوات العملاقة، واستخراج العينات بدقة متناهية دون الحاجة إلى تدخل جراحي، مما يخفف عن المرضى مشقة السفر إلى القاهرة لتلقي العلاج.

 

وشارك في العمليات فريق طبي متكامل تحت قيادة الدكتور هاني أبو طالب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ورئيس القسم بالمستشفى، وضمت القائمة د. الزهراء محمد فهمي، د. محمود جمال، د. عمرو حلمي، د. آلاء مختار من كلية الطب بجامعة بني سويف، د. عبدالرحمن الأزهري، ود. محمد كمال، بالإضافة إلى عدد من الأطباء المقيمين، من بينهم د. إسراء كساب، د. إسراء ربيع، د. محمود مصطفى، د. طه رجب، ود. آية محمود. كما ساهمت د. ولاء السيد جامع، أخصائي التخدير، وطاقم تمريض متخصص، شمل سميرة علي، هناء محمد، وإيمان محمد، في تحقيق هذا النجاح.

 

من جانبها، أكدت الدكتورة نرمين محمد نجيب، مدير المستشفى، أن هذه العمليات الناجحة تأتي في إطار خطة التطوير المستمرة التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي.

 

وأوضحت أن استخدام تقنية "SpyGlass" يمثل نقلة نوعية في تشخيص وعلاج أمراض القنوات المرارية، حيث تتيح التقنية الوصول إلى المناطق الدقيقة في الجهاز الهضمي، وتقليل مضاعفات التدخلات الجراحية التقليدية، مما يسهم في تعافي المرضى بشكل أسرع.

 

جدير بالذكر أن قسم الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، الذي تم افتتاحه قبل عدة أشهر، يقدم خدمات طبية متقدمة تشمل مناظير المعدة والقولون، وعلاج دوالي المعدة والمريء، واستئصال الزوائد اللحمية، ومناظير القنوات المرارية.

 

ويُعد منظار "SpyGlass" تقنية حديثة وفريدة تتيح إجراء عمليات دقيقة في الجهاز الهضمي بفعالية كبيرة، ما يعزز مكانة المستشفى كصرح طبي متميز على مستوى المحافظة.

 

 

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