مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس: تفاصيل بث مباشر دوري أبطال إفريقيا ٢٠٢٥

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بوابة الفجر

يستضيف استاد القاهرة اليوم مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل المباراة

- التاريخ: السبت 18 يناير 2025
- الوقت: 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة
- الاستاد: استاد القاهرة
- البطولة: دوري أبطال إفريقيا
- الجولة: السادسة، مرحلة المجموعات

البث المباشر

- القناة: beIN Sports HD 6 وتايم سبورت الأرضية
- المعلق: أحمد عبده

أهمية المباراة

تعد هذه المباراة حاسمة لتحديد مصير الأهلي في البطولة، حيث يسعى الفريق للفوز لضمان التأهل إلى الدور القادم.

متابعة المباراة

يمكنك متابعة المباراة عبر القنوات الناقلة المذكورة أعلاه، أو عبر مواقع البث المباشر الرسمية.

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