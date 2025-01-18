تعليم القليوبية: لم نتلقى شكاوى من امتحان اللغة العربية

أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن عدم تلقيها شكاوى في امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية وعدم وجود تسريب للامتحان.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام، بلغ 122،926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة.

كما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3،330 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم 41 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب.

وجرى توفير 21،039 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مؤكدًا على أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح العملية الامتحانية.