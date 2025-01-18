أغلبها صعوبة..تباين اراء طلاب الشهادة الاعدادية في امتحان اللغة العربية بالدقهلية

تباينت اراء طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية في امتحان اللغة العربية اليوم مابين مدي سهولة وصعوبة الامتحان.

واتفق الطلاب والطالبات علي ان المفردات والمعامي اصعب الاسئلة في كافة النماذج

وكانت رصدت الفجر خضوع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية خاضعين للتفتيش علي ابواب لجان 590 لجنه مجهزة لاستقبال الطلاب في محافظة الدقهلية

بدأت منذ قليل،امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، بامتحان اللغة العربية،وانتظمت لجان الامتحان، بتواجد رؤساء اللجان منذ فجر اليوم،للتحضير لاستقبال الطلبة وتوفير الأجواء المناسبة للامتحانات، وسط قلق على أولياء الأمور والطلبة من أيام الامتحانات.



و بدء توافد الطلبة على لجان امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية بشكل كبير وبوقت مبكر عن ميعاد امتحان اللغة العربية كونه الامتحان الأول ويحتاج لتعرف الطلبة على أماكن لجانهم وقبل بدء موعد الامتحان.

و استعدت محافظة الدقهلية للانطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية داخل 590 لجنة امتحانات باستقبال 126 الف 190 طالب وطالبة

وكان اعلن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلي جدول امتحانات شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي “ امتحانات الشهادة الاعدادية” هو

-السبت لغة عربية وخط وإملاء من 9الي 11.30 ساعتين ونصف منها 20 دقيقه املاء

-الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتين

-الثلاثاء علوم من 9 إلى 11 والتربية الفنيه من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتين

-الاربعاء الجبر والاحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعه

-الخميس اللغه الاجنبية من 9 إلى 11 ساعتين والتربية الدينيه من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.

خروج طلاب الشهادة الاعدادية

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