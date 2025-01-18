مواعيد مباريات الجولة السادسة والأخيرة في دوري أبطال إفريقيا

تبحث جماهير وعشاق كرة القدم الإفريقية عن مواعيد مباريات الجولة السادسة في دوري أبطال إفريقيا، ونستعرض لكم مواعيد المباريات المنتظرة في الجولة السادسة الموسم الحالي 2024-25.

وتشهد الجولة السادسة في دوري أبطال إفريقيا منافسات حاسمة، حيث تأهل 5 أندية عربية إلى الدور ربع النهائي حتى الآن، ويتصدر هذه الأندية النادي الأهلي حامل اللقب، إلى جانب بيراميدز المصري، الهلال السوداني، الجيش الملكي المغربي، والترجي التونسي.

وتأهل نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فيما يتنافس 4 أندية على المقعدين المتبقيين وهي: مولودية الجزائر، يانج أفريكانز التنزاني، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والرجاء المغربي.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال إفريقيا

السبت 18 يناير

يانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر - 3 عصرًا - ملعب بنجامين مكابا الوطني

مازيمبي ضد الهلال - 3 عصرًا - ملعب تي بي مازيمبي

بلوزداد ضد نادي ستاد أبيدجان - 6 مساءً - ملعب 5 يوليو

الأهلي ضد أورلاندو بايرتس - 6 مساءً - ملعب القاهرة الدولي

بيراميدز ضد نادي دجوليبا - 9 مساءً - ملعب الدفاع الجوي

الترجي ضد ساجرادا - 9 مساءً - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس

الأحد 19 يناير

صن داونز ضد الجيش الملكي - 6 مساءً - ملعب لوفتوس فيرسفيلد

الرجاء ضد مانيما يونيون - 6 مساءً - ملعب العربي الزاولي

