حبس مُدرس تحرش بطفلة بإبتدائي داخل مدرسة في العمرانية

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أمرت النيابة العامة، بحبس مدرس لغة عربية، لقيامه بالتحرش بطفلة في الصف الثاني الابتدائي داخل مدرسة حكومية في العمرانية.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع مدرس لغة عربية ويدعى "م.س" 24 عامًا، لقيامه بالتحرش بطفلة في الصف الثاني الابتدائي داخل مدرسة حكومية في العمرانية.

لامس أجزاء حساسة من جسدها

وافادت التحقيقات، أن والد الطفلة أفاد في أقواله، أن طفلته تعرضت للتحرش من قبل المدرس، مشيرًا إلى أنه لامس أجزاء حساسة من جسدها بشكل دائم ووضعها على قدمه أثناء جلوسه.

مدرس يتحرش بطفلة

تلقي قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ولي أمر طالبة في الصف الثاني الابتدائي يتهم مدرس لغة عربية بمدرسة حكومية كائنة بدائرة القسم بالتحرش بنجلته وملامسة أجزاء حساسه من جسدها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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