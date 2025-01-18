قرار وزارى ببدء الدراسة بكلية علوم الطاقة بجامعة بنها الأهلية

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الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية صدور الدكتور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بدء الدراسة بكلية علوم الطاقة بجامعة بنها الأهلية.

وأكد "السعيد" أن الكلية الجديدة تأتي في إطار سعي جامعة بنها الأهلية المستمر لتطوير برامجها الأكاديمية وتقدم تعليم راقى ومتميز يتوافق مع احتياجات سوق العمل على كافة المستويات.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية إن الجامعة قامت بتوفير كافة امكانياتها لبدء الدراسة ببرنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة وذلك اعتبارا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2025 / 2026.

الجدير بالذكر موافقة لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، على اللائحة الداخلية لبرنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بكلية علوم الطاقة بجامعة بنها الأهلية، وتم استقبال لجنة فنية متخصصة لفحص الإمكانيات المادية والبشرية بالكلية لتقييم جاهزية بدء الدراسة بها.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة بنها الأهلية رئيس جامعة بنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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