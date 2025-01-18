تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

حدد الألماني هانسي فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيواجه خيتافي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي

ينزل الفريق الكتالوني ضيفًا ثقيلًا على خيتافي، مساء اليوم الموافق 18 يناير 2025، ضمن منافسات الجولة العشرين من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي

‎في حراسة المرمى: بينيا.

‎في خط الدفاع: ب أو كوبارسي، رونالد أراوخو، جوليس كوندي، وأليخاندرو بالدي.

‎في خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، وداني أولمو.

‎وفي خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا دياز، وروبرت

‎ليفاندوفسكي.



‎ويحتل بشلونة المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

وتنقل مباراة برشلونة وخيتافي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

