للضغط على ليفربول.. تشكيل آرسنال المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، لمواجهة قوية أمام أستون فيلا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا

يلتقي الجانرز مع ضيفه أستون فيلا، مساء السبت الموافق 18 يناير 2025 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: رايا.


خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، لويس سكيلى.


خط الوسط: بارتى، ريس، أوديجارد.


خط الهجوم: سترلينج، تروسارد، هافيرتز.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة متخلفًا بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يتواجد أستون فيلا في المرتبة السابعة برصيد 35 نقطة.
وتنقل مباراة أستون فيلا ضد آرسنال عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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