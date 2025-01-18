تداول امتحان هندسة الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر التليجرام

أخبار مصر
الامتحانات
الامتحانات

نشرت جروبات شاومينج امتحانات الصف الثالث الاعدادي،  صور امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الاعدادية بالقاهرة، بعد نصف ساعة من بدء الامتحان.

وزعمت جروبات الغش أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا باللجان في بداية انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025.


وكانت قد بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، اليوم.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان اللغة الإنجليزية، بمحافظة القاهرة، صباح اليوم بالفترة الأولى، بينما يؤدون بالفترة الثانية امتحان الهندسة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة القاهرة:

- السبت 18 يناير: اللغة الأجنبية والهندسة.
- الاثنين 20 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.
- الثلاثاء 21 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.
- الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية.


بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة الجيزة:

- السبت 18 يناير: اللغة العربية والخط والتربية الدينية.
- الاثنين 20 يناير: الجبر والإحصاء والهندسة.
- الثلاثاء 21 يناير: اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الأربعاء 22 يناير: العلوم والتربية الفنية.
- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية).

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، مع التأكيد على حسن معاملة الطلاب ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على نفسيتهم خلال الامتحانات.

Messenger_creation_BC12B3D2-A93A-4745-B052-52C6D267D40E
Messenger_creation_BC12B3D2-A93A-4745-B052-52C6D267D40E
الهندسة التليجرام الشهادة الاعدادية بالقاهرة الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول امتحان مادة الهندسة امتحان الهندسة امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

جروبات الغش تنشر صور امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

جروبات الغش تنشر صور امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

بدء امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة القاهرة واللغة العربية بالجيزة لطلاب الشهاده الإعداديه

اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة

عبد اللطيف يبحث مع مديرة مكتب اليونسكو في القاهرة تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمية

التعليم تعلن إتاحة البريد الألكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطلاب لأداء امتحان الثانوية العامة

وزارة التعليم تحدد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2025

“ التعليم” تحدد طريقة تقديم امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل 2025
Elfagr.org

الأكثر قراءة

للضغط على ليفربول.. تشكيل آرسنال المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

التحقيق بتأخر تسليم الطلاب ورقة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بمدرسة بالجيزة

الزمالك بالأبيض الكامل أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

" الجيزة" تقرر زيادة الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية بعد تأخر تسليم الطلاب ورقه الامتحان

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية

تباين آراء طلاب الإعدادية بامتحان اللغة العربية في الإسكندرية

تداول امتحان هندسة الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر التليجرام

“حريات الصحفيين” تدين القبض على أحمد سراج وحبسه بسبب حوار مع زوجة صحفي محبوس.. والنقيب يطالب بإخلاء سبيله و24 زميلًا محبوسًا