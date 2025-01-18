"أجرت عملية جراحية قبل أيام".. محافظ البحيرة تطمئن ولية أمر علي صحة نجلتها خلال اداء امتحانات "الاعدادية"

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محافظ البحيرة تتفقد
محافظ البحيرة تتفقد لجان الاعدادية

قامت الدكتوة چاكلين عازر محافظ البحيرة، بتلبية طلب إحدى أولياء الأمور ورغبتها فى الاطمئنان على نجلتها والتي خضعت لعملية جراحية قبل الامتحانات بفترة قصيرة، وذلك خلال تفقدها لجنة مدرسة عمر بن الخطاب المشتركة بمركز كفرالدوار، حيث يؤدي الطلاب امتحانات الشهادة الاعدادية 

وتوجهت الدكتورة جاكلين عازر على الفور إلى الجنه المتواجد بها الطالبة وتابعت الحالة الصحية للطالبة، ووجهت بتوفير طبيب وسيارة إسعاف بجوار اللجنة لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها حتى انتهاء الامتحان، مع تواجد زائرة صحية بكل لجنة والاهتمام بالناحية الصحية للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

كما شهدت مدرسة عمر ابن الخطاب لفته إنسانية أخرى حيث تحدثت إحدى أولياء الأمور مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة عن نجلتها المريضة والتى تستدعي أخذ أحد العقاقير الطبية، فقامت بأخذ الدواء منها وقامت باستدعاء الزائرة الصحية الموجودة داخل اللجنة واعطتها الدواء من اجل اعطائه إلى الطالبة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية  لضمان انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتى انطلقت اليوم السبت الموافق 18 يناير وتستمر حتى الخميس 23 يناير الجارى.

حيث استهلت المحافظ جولتها بتفقد لجنة مدرسة صلاح سالم الثانوية للبنين بمدينة كفر الدوار، حيث اطلعت على تجهيزات اللجان ومستوى النظافه بالمدرسة، واطمأنت على راحة الطلاب أثناء أدائهم للامتحانات.

ثم تابعت الدكتورة جاكلين عازر الجولة بتفقد لجنة مدرسة كفر الدوار الثانوية بنات، حيث أشادت المحافظ بحسن التنظيم والانضباط داخل اللجان، مثمنة جهود الإدارات التعليمية في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية توفير أجواء هادئة للطلاب لتأدية امتحاناتهم بشكل مريح، وشددت على التعاون الكامل بين كافة الجهات التعليمية للتعامل الفوري مع أي عقبات أو تحديات قد تواجه العملية الامتحانية.

كما وجهت باستمرار التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي تعمل على مدار الساعة لرصد أي ملاحظات ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

البحيرة

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