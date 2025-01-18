١٨٠١٦ طالبًا وطالبة بالأقصر يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

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جولة وكيل تعليم الاقصر
جولة وكيل تعليم الاقصر

أجرى صباح اليوم السبت، الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جولة بعدد من لجان الشهادة الإعدادية للإطمئنان على عملية سير الامتحانات، والتي تضمنت مدرستي الكرنك الإعدادية، والزناقطة الابتدائية التابعتين لإدارة الأقصر التعليمية.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

أكد "جارح" خلال الزيارة على المنع البات لاصطحاب الهواتف المحمولة لأي سبب، وحال ضبط أي طالب مخالف لذلك سيتم التعامل معه وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية.

و وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب بعدم الخروج قبل نهاية الوقت، وكذلك وجه بعدم ترك أسئلة دون إجابة.
وعلي جانب آخر وجه الملاحظين بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان ليتمكن الطالب من أداء امتحانه في مناخ مناسب.

وكانت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الأقصر قد أنهت استعدادتها لامتحانات الشهادة الإعدادية، وعقدت اجتماعات مكثفة مع مديرى الإدارات، ولجنة امتحانات الشهادة الإعدادية لمناقشة كل الاستعدادات المنظمة لامتحانات الفصل الدراسى الأول ووضع آليات للتعامل مع أي عقبات مفاجئة.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تضم  ١١١ لجنة امتحانية للشهادة الإعدادية يؤدي خلالها ١٨٠١٦ طالبًا وطالبة، والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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