التحقيق بتأخر تسليم الطلاب ورقة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بمدرسة بالجيزة

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امتحانات
امتحانات

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فور ورود بلاغا لمنظومة الشكاوى والخاص باستغاثة أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية باحدى المدارس من تأخر وصول الاوراق الأمتحانية للطلاب لمادة اللغة العربية.
فقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بتوجيه الإدارة التعليمية المعنية باستيعاض الوقت الضائع من الطلاب انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص ولضمان عدم تأثير ذلك علي المستقبل التعليمي للطلاب. 
كما قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعدم الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لعملية استلام وتسليم الأوراق الأمتحانية. 
وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية لسريان العملية الأمتحانية بانتظام داخل كافة اللجان علي مستوي الإدارات التعليمية بالمحافظة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتظام الامتحانات للطلاب دون اي معوقات.

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