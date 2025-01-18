9 ملايين مواطن استفادوا من خدمات منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية 2024



أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم،عن جهود ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية والادارات التابعة خلال العام الماضى والتى تضمنت تقديم الخدمات الصحية لنحو 9 ملايين مواطن.

وأضاف وكيل الوزارة أن العام الماضى شهد زيادة فى عدد المترددين على منشآت الرعاية الأولية لا سيما مع وجود 18 منشأة تعمل على مدار 24 ساعة وعيادات تخصصية مسائية بتخصصات ( الباطنة - الأطفال - النسا - الجلدية ).

بدوره أوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أنه فى إطار متابعة العمل بالعيادات المسائية تم استقبال 18630 حالة طوراىء و10120 حالة بعيادات الاخصائيين لافتا إلى أنه تم البدء فى تجهيز 7 وحدات لاعتماد " جهار "

فيما أكد الدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه تم خلال 2024 استقبال 21520 منتفعة من مستحقى تكافل ونحو 5349 من منتفعى برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وإحالة 22 إلى مستشفيات الإحالة الخاصة بالبرنامج.

كما تضمنت أنشطة العام الماضى زيادة الأجهزة الخاصة بالمرحلة الرابعة بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة حيث تم فحص 961 ألفًا منذ انطلاق المببادرة واكتشاف 221ألف حالة إيجابية علاوة على فحص 436 ألف حالة ضمن مبادرة كبار السن.

وفى الختام أثنى وكيل الوزراة على جهود إدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير الرعاية الأساسية. 2024: 9 ملايين مواطن استفادوا من خدمات منشآت الرعاية الأساسية

