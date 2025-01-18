9 ملايين مواطن استفادوا من خدمات منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية 2024

محافظات
طب الاسرة بالدقهلية
طب الاسرة بالدقهلية


أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم،عن جهود ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية والادارات التابعة خلال العام الماضى والتى تضمنت تقديم الخدمات الصحية لنحو 9 ملايين مواطن.

وأضاف وكيل الوزارة أن العام الماضى شهد زيادة فى عدد المترددين على  منشآت الرعاية الأولية لا سيما مع وجود 18 منشأة تعمل على مدار  24 ساعة وعيادات تخصصية مسائية بتخصصات ( الباطنة - الأطفال - النسا - الجلدية ).

بدوره أوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أنه فى إطار متابعة العمل بالعيادات المسائية تم استقبال 18630 حالة طوراىء و10120 حالة بعيادات الاخصائيين لافتا إلى أنه تم البدء فى تجهيز 7 وحدات لاعتماد " جهار "

فيما أكد  الدكتور رامى السعيد مدير إدارة  الرعاية الأساسية أنه تم خلال 2024  استقبال 21520 منتفعة من مستحقى تكافل ونحو 5349 من منتفعى برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وإحالة 22 إلى مستشفيات الإحالة الخاصة بالبرنامج.

كما تضمنت أنشطة العام الماضى زيادة الأجهزة الخاصة بالمرحلة الرابعة بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة حيث تم فحص 961 ألفًا منذ انطلاق المببادرة واكتشاف 221ألف حالة إيجابية علاوة على فحص 436 ألف حالة ضمن مبادرة كبار السن.

وفى الختام أثنى وكيل الوزراة على جهود إدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير الرعاية الأساسية. 2024: 9 ملايين مواطن استفادوا من خدمات منشآت الرعاية الأساسية
 

9 ملايين الرعاية الاساسية الدقهلية اليوم الخدمات الصحية الرعاية الصحية الرعاية الاولية المرحلة الرابعة برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين العام الماضي الطب الوقائي خلال العام الماضي خدمات الصحية خلال العام مبادرة الاعتلال الكلوي مدير عام الطب الوقائي وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

أغلبها صعوبة..تباين اراء طلاب الشهادة الاعدادية في امتحان اللغة العربية بالدقهلية

اسعار السمك اليوم السبت 18-1-2025 في الدقهلية

اسعار الدواجن اليوم السبت 18-1-2025 في الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 18-1-2025 في محافظة الدقهلية

اسعار البيض اليوم السبت 18-1-2025 في الدقهلية

تفاصيل مقتل مسن علي يد زوج ابنته "عامل دليفري" في المنصورة بالدقهلية

اسعار اللحوم اليوم السبت 18 -1-2025 في الدقهلية

جنايات المنصورة تنظر قضية زوجة وعشيقها قتلا زوجها في حظيرة المواشي بالدقهلية

الأكثر قراءة

للضغط على ليفربول.. تشكيل آرسنال المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

" الجيزة" تقرر زيادة الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية بعد تأخر تسليم الطلاب ورقه الامتحان

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية

التحقيق بتأخر تسليم الطلاب ورقة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بمدرسة بالجيزة

الزمالك بالأبيض الكامل أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

تباين آراء طلاب الإعدادية بامتحان اللغة العربية في الإسكندرية

تداول امتحان هندسة الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر التليجرام

“حريات الصحفيين” تدين القبض على أحمد سراج وحبسه بسبب حوار مع زوجة صحفي محبوس.. والنقيب يطالب بإخلاء سبيله و24 زميلًا محبوسًا