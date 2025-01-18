مدير المركزية لشئون المديريات بالوزارة يتفقد اليوم الأول من امتحانات الإعدادية بالدقهلية

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امتحانات الشهادة الاعدادية

استقبلت محافظة الدقهلية اليوم  خالد عبد الحكم مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة بديوان عام الوزارة والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة حيث توجه  في ساعة مبكرة من  اليوم إلى غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية المنعقدة بإدارة شرق المنصورة التعليمية 

 

و كان في استقباله عادل فؤاد مدير الإدارة وإبراهيم جمعة وكيل الإدارة ثم توجه لمتابعة لجان مدارس:

  • مدرسة حسين حماد بالخيارية الإعدادية
    - مدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات
    - مدرسة قولنجيل تعليم أساسي 
  • ثم توجه عقب ذلك إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بالدقهلية حيث تفقد غرفة العمليات الرئيسية وأثنى على ما لمسه من جهد لإنجاح العملية الامتحانية
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