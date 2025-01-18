مدير المركزية لشئون المديريات بالوزارة يتفقد اليوم الأول من امتحانات الإعدادية بالدقهلية

استقبلت محافظة الدقهلية اليوم خالد عبد الحكم مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة بديوان عام الوزارة والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة حيث توجه في ساعة مبكرة من اليوم إلى غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية المنعقدة بإدارة شرق المنصورة التعليمية

و كان في استقباله عادل فؤاد مدير الإدارة وإبراهيم جمعة وكيل الإدارة ثم توجه لمتابعة لجان مدارس: