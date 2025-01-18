تباين آراء طلاب الإعدادية بامتحان اللغة العربية في الإسكندرية

تباينت آراء طالبات إحدى المدارس الإعدادية في الإسكندرية بعد أداء امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، والذي شهد تأخرًا في بداية الامتحان، ما أدى إلى تمديد وقته بشكل غير معتاد.

وعكس المشهد أمام المدرسة حالة من القلق بين الأمهات، اللاتي عبرن عن استيائهن من تفاوت الآراء في الامتحان.

وأشارت الأمهات إلى أن التأخير في بدء الامتحان أثر بشكل كبير على طلابهن، ما جعلهن يتساءلن عن سبب هذا التغيير غير المتوقع في مواعيد الامتحانات.

ويترقب أولياء الأمور في نفس الوقت خروج أبنائهم بعد انتهاء امتحان مادة التربية الدينية، المقرر بدءه بعد الامتحان الأول ليُختتم في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً.

وتزامن ذلك مع الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتفقد "أبو زيد" أثناء جولته اللجان المختلفة بمناطق شرق التعليمية، ومنها لجنة طه حسين الثانوية بنات ولجنتي عبد الله النديم. وقد أشاد أبو زيد بانضباط سير الامتحانات في اللجان، مؤكدًا على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات لضمان حسن سير الامتحانات.

وأعلن أبو زيد أنه لم ترد أي شكاوى بشأن مستوى الامتحان أو وضوح الأسئلة، مشيرًا إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا صباح اليوم امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى، على أن يُستكمل الامتحان بمادة التربية الدينية في الفترة الثانية.

ويذكر أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ "117274" طالبًا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم أمام "305" لجنة امتحانية في الإدارات التعليمية التسع بالإسكندرية، منها 6 لجان للمهنيين، 5 لجان للصم وضعاف السمع، ولجنتان للمكفوفين.

وفيما يتعلق بالإعداد المتقدمة، أعلن أبو زيد عن الإعداد المتقدمة في عملية الامتحانات هذا العام، حيث تم اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سير الامتحانات بسلاسة في المدارس الإعدادية والمراكز المتخصصة، مضيفًا أن غرفة العمليات المركزية تتابع بشكل مستمر سير الامتحانات والإعدادات المتعلقة بها، كما يتم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لضمان استجابة سريعة لأي طارئ قد يحدث أثناء الامتحانات.

واستمر مدير المديرية في متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج".