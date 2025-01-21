سامح الحفني: مصر للطيران تحقق أرباح وليس خسائر على مستوى الوحدات الإستراتيجية بالكامل

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مصر للطيران تحقق ارباح وليس خسائر وهذا على مستوى الوحدات الإستراتيجية بالكامل والخدمات الأرضية وشركة الخطوط وصيانة الطائرات وحتى المستشفى، قائلا:" صحيح أن تلك الأرباح قليلة ولكنها في النهاية ربح".

وتابع الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، قائلًا: هناك بالفعل خسائر متراكمة نتيجة الظروف التي مرت بها الشركة ومنها ثورتين وجائحة كورونا، وحدوث تحرير سعر الصرف مرتين، مستطردا:" لو كانت مصر للطيران وحشة ماكنوش دخلوها في تحالف ستار العالمي".



وأضاف الوزير، قائلًا: "الخدمة كان فيها مشكلة ونعمل على تحسينها".

وردًا على تساؤل أحد النواب بشأن أسباب تقسيم الشركة، قال الوزير: مصر للطيران كانت مؤسسة كبيرة وكان هدف تقسيمها هو الدخول في شركات مع القطاع الخاص وتم ذلك وفقًا لدراسة أكدت أن من الضروري أن تتحول الشركة إلى هيئة اقتصادية وتتحول إلى وحدات استراتيجية لتتمكن من الدخول في شراكات مع الشركات العالمية الكبري وفقا لكل تخصص.



وعلق الوزير على حديث عدد من النواب بشان تأخر إقلاع عدد من الطائرات لأكثر من ساعة، مؤكدا أن العالم فيه مشكلة حقيقة في الطيران بسبب مشاكل المحركات والتي تجعل ما لا يقل عن 15 % من الاسطول واقف على الأرض وهو ما يحدث في كافة شركات الطيران بالعالم وليس مصر فقط.