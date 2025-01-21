بعد إحالة طلب المناقشة بشأن النهوض بقطاع الطيران للجنة المختصة.. رفع جلسة "الشيوخ" لهذا الموعد

الفجر السياسي
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ

 

 

رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 2 من شهر فبراير المقبل.

 


وقبيل رفع الجلسة العامة أحال مجلس الشيوخ، طلبات المناقشة بشأن النهوض بقطاع الطيران، وكذلك رد الوزير سامح الحفني، إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، للمناقشة وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

 


وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، مناقشة طلب النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوى المصرى.

 


كما ناقشت الجلسة طلب النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.

 

 

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