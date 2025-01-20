قرارات هامة.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب والأمانة العامة

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين اجتماعًا مع أعضاء هيئة المكتب، والأمانة العامة للنقابة، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

أولًا:ـ

الموافقة على عقد اجتماعات دورية لمناقشة أوجه تطوير الخدمات العلاجية للسادة المحامين ومناقشة كافة المقترحات والأفكار وكذا مؤامة الأسعار الحالية لمشروع العلاج مع الأسعار المطروحة لدى الجهات العلاجية المختلفة، ومراجعة العقود المبرمة مع كافة الجهات العلاجية بهدف إعادة صياغة ومراجعة النسب المقررة لكل خدمة علاجية.

ثانيًا:ـ

الموافقة على العرض المقدم لشراء المقر الجديد لنادي منيا القمح بنقابة الشرقية.

ثالثًا:ـ

قررت هيئة المكتب الموافقة على مانتهت إليه التحقيقات التى اجريت مع بعض موظفى نقابة شمال وجنوب القاهرة بشأن واقعة تزوير إيصالات التصديق على العقود، واصطناع اختام التصديق على العقود، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها وهم:ـ

1 ـ السيد / محمد نصر الدين (شهرته / أسامة) الموظف بنقابة شمال القاهرة

2 ـ السيد / أحمد محمد (شهرته أحمد أوشا ) موظف بنقابة جنوب القاهرة

3ـ السيد / عبدالرحمن محمد (وشهرته/عبده الشعار) موظف بنقابة جنوب القاهرة



رابعًا:ـ

قررت هيئة المكتب الموافقة على إحالة الموظف / محمد محمد السيد حسن الزهار وشهرته (محمد الزهار) للنيابة العامة طبقًا لما إنتهت إليه التحقيقات التى أجريت مع عامل نقابة شمال الدقهلية والمنسوب إليه إصدار خطابات علاجية بالمخالفة لمشروع العلاج بما ترتب عليه إهدار للمال العام.

خامسًا:ـ

قررت هيئة المكتب بالإجماع غلق السيستم الخاص بالتصديق على العقود لكلًا من النقابات الأتية ( نقابة شمال القاهرة ـ نقابة جنوب القاهرة ـ نقابة شمال الجيزة ـ نقابة جنوب الجيزة ـ نقابة حلوان ـ نقابة القاهرة الجديدة ) مع نقل جميع التصديقات الخاصة بهذه النقابات إلى مقر النقابة العامة للمحامين مع بقاء النسب المخصصة للسادة المحامين كما هي، وصرف نسبة الـ 10% من النقابة العامة مع إيداع نسبة الـ 20% المخصصه لكل نقابة فرعية فى حسابها حسب الموقع الجغرافي مع مخاطبة السادة المحامين المتعاملين في عدم سداد أي مبالغ نقدية والتعامل عن طريق الفيزا كارد.

سادسًا:ـ

قررت هيئة المكتب بالإجماع على إعادة تشكيل كافة اللجان التى سبق وأن قرر المجلس تشكيلها وذلك نظرًا لتعطل العمل بهذه اللجان لإشتراك أكثر من عضو بكل لجنة وبجلسة المجلس القادمة.

سابعًا:ـ

قررت هيئة المكتب بالإجماع على تشكيل لجنتي الحريات ومعهد المحاماة برئاسة السيد الأستاذ النقيب العام.

ثامنًا:ـ

قررت هيئة المكتب بالإجماع بالموافقة على العرض المقدم من شركة الأخوة للتجارة والمقاولات، لإنشاء المرحلة الأولى من نادي المحامين بسوهاج.

تاسعًا:ـ

قررت هيئة المكتب تكليف السيد الأستاذ / أسامة سالمان عضو مجلس النقابة العامة بمراجعة كافة الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري، وإعداد تقرير كامل لعرضه على هيئة المكتب.