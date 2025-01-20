المؤبد لعاطل خطف فتاة واعتدى عليها بالقليوبية 

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بخطف فتاة بعد استدراجها لمسكنه وهتك عرضها بالإكراه، وقام بتصويرها وتهديدها بنشر هذه الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك للحصول على مبالغ مالية منها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد.

وأحالت النيابة العامة المتهم:- "ياسين ف ا ن" 28 سنة، لأنه في غضون شهر اكتوبر لعام 2023 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أولا: خطف بالتحايل المجني عليها "أيه ا أ" بأن استدرجها إلى مسكنه بعدما أوهمها بتسليمها صورها الفاضحة قاصدًا ابعادها عن ذويها وأعين الناس فتمكن بذلك من الاختلاء بها في مسكنه، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة وهي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان: هتك عرض المجني عليها المخطوفة بالقوة والتهديد بأن هددها بإفشاء أمور خادشة للشرف ثم جردها من ملابسها عنوة فأخل بحياتها العرضي على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه هدد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب المال وبتكليف الحصول على منفعة بأن راسلها بوسيلة من وسائل الاتصالات بصورها التي هددها بنشرها وحصل منها على مبالغ مالية وكلفها بمشاركته العلاقة الجنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه حصل من المجني عليها بطريق التهديد على مبلغ نقدي ومنفعة بأن حصل منها علي مبلغ ألف وخمسمائة جنيه وجردها من ملابسها وصورها عارية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وذلك بأن التقط لها بجهاز هاتف مزود بكاميرا صورًا تحصل عليها بغير رضائها بأن استدرجها إلى مسكنه وجردها من ملابسها وصورها عارية ليهددها بما يخدش الشرف ثم نشر بوسيلة من وسائل الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما تحصل عليه بغير رضاء المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات.