أبرز موضوعات مجلس جامعة المنصورة لشهر يناير 2025 م

عَقَدَ مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم «619» اليوم الإثنين 20 يناير 2025، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبحضور السيد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وأعضاء المجلس.

بَدَأَ المجلس أعماله بعرض تقرير حَوْل حصاد أنشطة وإنجازات الجامعة، تناول أهم الموضوعات خلال شهر يناير 2025.

وافق المجلس على منح الألقاب العلمية والتعيينات (19 أستاذًا – 14 أستاذًا مساعدًا – 17 مدرسًا).

كما تم اعتماد تقرير عن سير العملية التعليمية بكليات الجامعة عن شهر ديسمبر 2024، وتمت الموافقة على اقتراح عقد اتفاقية تعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الطب البيطري وكلية الطب البيطري بجامعة كاسيتسارت - تايلاند، واقتراح عقد اتفاقية تعاون بين كلية الطب البيطري بجامعة سنجان الزراعية - الصين وكلية الطب البيطري بالجامعة، وكذلك اقتراح عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة ممثلة في كلية الهندسة وقسم الهندسة المدنية بجامعة ماكمستر - كندا في مجال النقل والمرور، في صورهم النهائية، بعد إجراء التعديلات المطلوبة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما تم اعتماد اقتراح عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة شنيان جيانزو - الصين بهدف تعزيز التعاون البحثي بين الطرفين، واقتراح عقد بروتوكول تعاون بين الجامعة وجامعة عين شمس بشأن تكثيف وتفعيل التعاون الأكاديمي والبحثي وتعزيز التبادل المعرفي، وتمت الموافقة على عقد بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

تم عرض التقرير السنوي لقياس مؤشرات أداء الجامعة بالبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وكذلك الالتماسات والشكاوى بمكتب خدمة المواطنين بالجامعة خلال الفترة من 1/1/2024 حتى 31/12/2024، وتقرير قياس مؤشرات الأداء وتحليل الشكاوى الإلكترونية الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والخاصة بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بالجامعة عن نفس الفترة.

كما تمت الموافقة على تقدّم الجامعة للمشاركة في مبادرة مكاتب التسويق التكنولوجي (OTC) التي تعلنها أكاديمية البحث العلمي، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

جانب من مجلس جامعة المنصورة

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