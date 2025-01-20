الشباب والرياضة بالدقهلية تشارك في فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمعاوني مديري المديريات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمعاوني مديري المديريات علي مستوي الجمهورية، ضمن البرنامج التدريبي الأساسي علي المهارات القيادية الأساسية في إطار السياسة العامة التي تنتهجها وزارة الشباب لتأهيل وتدريب الكوادر الشابه من معاوني مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بمشاركة قرابة 70 مشارك ممثلين لـ (20) محافظة، وذلك خلال الفترة من (19- 23) يناير الجاري، بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي.

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بوفد يضم عددًا من المرشحين لشغل منصب معاون مدير المديرية، وهم كالاتي: الدكتور محمود عبد الهادي عبد الحميد، والدكتورة إيمان جاد علي، والدكتور علي محمود حامد، ومحمد احمد عرض، وانجى حسن شكري، والدكتور على فتوح عطوة، والسيد ربيع السيد، ومحمد فتحي صبري، وايمان ماهر محمد، وأحمد فؤاد منصور.

بدأت فعاليات البرنامج بلقاء حواري تحت عنوان "التخطيط الاستراتيجي وبرامج موازنه الأداء"، وذلك بحضور الدكتور أحمد حمدي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، مصطفي مجدي مساعد وزير الشباب للشئون الاستراتيجيه والمعلومات، الدكتور ايمان مجدي مدير عام المتابعة وتقييم الأداء، الدكتور محمد عبدالمنعم مدير عام التخطيط والسياسات.

تضمن اللقاء كلمة تعريفية عن البرنامج وأهميته وما هي المستهدفات المتوقعة منه، وأسلوب التقييم للمشاركين بما يعود بالنفع علي ما تقدمه وزاره الشباب والرياضة من خدمات، وعقب ذلك تم شرح المستهدفات والإستراتيجية العامة ورؤيه الحكومة المصرية بشكل عام خلال الفترة القادمة، والتي تنبثق منها مستهدفات وزارة الشباب والرياضه في إطار الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب والرياضة، وأهمية العمل الشبابي والرياضي في ضوء رؤيه مصر ٢٠٣٠ والبرنامج الحكومي.

كما تضمنت الفعاليات شرح الفرق بين الميزانية والموازنة وما هي أبواب الموازنة وعددها، والتي تعمل من خلالها وزارة الشباب والرياضة ومسمياتها والجهات التي تتعاون معها الوزارة في هذا الشأن وغيرها من الموضوعات الخاصة بخطط وسياسات الوزارة.



يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الشباب العاملين في مديريات الشباب والرياضة، وتنمية مهاراتهم القيادية والإدارية بما يسهم في تطوير العمل الشبابي والرياضي، وتكوين صف ثاني من القيادات الشبابية بالمديريات، وفى نهاية التدريب، اعداد ورقة بحثية بحد اقصي أسبوع من انتهاء البرنامج، وتتضمن مقترح لأحد المشكلات من داخل المحافظة، وإقتراح حلول لها بأسلوب علمي مناسب.

جانب من مشاركة

1000533461

1000533449

1000533443

1000533455

1000533452

1000533458