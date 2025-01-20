تفاصيل مكالمة واضحة دون شبكة موبايل.. كل ما تحتاجه هو الواي فاي

تكنولوجى
WiFi Calling
WiFi Calling

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي (WiFi Calling) في مصر يمثل خطوة هامة نحو تحسين خدمات الاتصالات وتعزيز التحول الرقمي في البلاد.

مزايا خدمة الاتصال عبر الواي فاي في مصر:

  1. تحسين جودة الاتصال:
    • الخدمة توفر مكالمات صوتية عالية الجودة حتى في الأماكن ذات التغطية الضعيفة للشبكات التقليدية، مثل المباني العالية والمناطق النائية.
  2. استمرارية الاتصال:
    • يمكن التنقل بسلاسة بين شبكة الواي فاي والشبكة التقليدية أثناء المكالمة، دون انقطاع.
  3. سهولة الاستخدام:
    • الخدمة لا تتطلب تطبيقات إضافية، وتعمل مباشرة على الهواتف الذكية التي تدعم هذه التقنية.
  4. دون تكلفة إضافية:
    • تُحسب المكالمات بنفس تكلفة المكالمات العادية، دون أي رسوم إضافية.

 

كيفية تفعيل خدمة WiFi Calling على هواتف سامسونج:

  1. الدخول إلى الإعدادات.
  2. اختيار "الاتصالات".
  3. الضغط على "WiFi Calling" أو "الاتصال عبر الواي فاي".
  4. تفعيل الخدمة والاتصال بشبكة واي فاي موثوقة.

تفعيل WiFi Calling على هواتف أندرويد الأخرى:

  1. الانتقال إلى "الإعدادات".
  2. اختيار "الشبكات والاتصال".
  3. البحث عن خيار "الاتصال عبر الواي فاي" وتفعيله.
  4. التأكد من الاتصال بشبكة إنترنت مستقرة.

 

أهمية هذه الخدمة في مصر:

  • تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة لتحسين البنية التحتية للاتصالات ودعم التحول الرقمي.
  • تسهم بشكل كبير في توفير حلول مبتكرة لسكان المناطق التي تعاني من ضعف الشبكة، مما يعزز من تجربة المستخدمين.

إذا كنت تستخدم هاتفًا حديثًا يدعم هذه التقنية، يُنصح بتفعيلها والاستفادة من مزاياها، خاصة في الأماكن ذات التغطية الضعيفة.

 

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