ورشة تدريبية لتصنيع الشنط بخيط الخيش والكنفا بمركز شباب التنمية الشبابية بالمنصورة..صور

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جانب من ورشة التدريب
جانب من ورشة التدريب

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية" الإدارة العامة للشباب ـ أندية الفتاة والمرأة"، اليوم الإثنين، بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، ورشة تدريبية تصنيع الشنط بخيط الخيش والكنفا لعضوات نادي الفتاة والمرأة، ضمن مشروعات خطة دعم أندية الفتاة والمرأة بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة،" تحت شعار “جميلة "، وضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،" تحت شعار “جميلة " وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركه "18" فتاة من المستفيدين.

جاءت فعاليات الورشة التدريبية بإشراف عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، وبحضور  منى ممدوح منسق عام أندية الفتاة والمرأة، وريهام عبد المنعم ابو الخير المدربه، والدكتور تأمر البسنديلي رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، والهيكل التنفيذي لمركز الشباب، وبمشاركة "18" فتاة وسيدة عضوات أندية الفتاة والمرأة من المستفيدين بمركز التنمية الشبابية.

عرفت المدربة ريهام عبد المنعم ابو الخير، خيط الخيش بأنه من الخامات الملائمة لعديد من الأعمال اليدوية والديكورات المنزلية، فهي خامة يمكن تطويعها لصنع عدة أعمال يدوية، تتنوع بين الاستخدام الشخصي والديكورات المنزلية ولفات الهدايا والورود، كما يمكن أيضًا خامة الخيش يمكن صبغها بالألوان أو الرسم عليها، ومنها ما يباع مصبوغا جاهزا بألوان متعددة.

في سياق متصل تحدثت المدربة عن خيط الكنفا هي عبارة عن نوع من القماش على شكل شبكه وأيضا هناك نوع من البلاستيك لعمل أشكال مجسمة وبالنسبة للكنفا القماش لها أنواع مختلفه احد افقي وواحد رأسي أو خيطين افقيات وخيطين رأسيات، هي شبكة شفافة وخلفيتها شفافة وتنفع للوحات الحائطية، يعني كديكور أو عنصر لتزيين الحوائط أو عناصر الاضاءة، الأباجورات.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أنّ الورشة التدريبية لتعليم مشغولات الخيش والكنفا تستهدف تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهن لإيجاد فرص عمل، ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن، كما تتناول الورش التعريف بأساسيات كل حرفة، وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها، وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيًا مع الاستراتيجية القومية، تنفيذًا للمشروع تنمية الأسرة المصرية.

يأتي التدريب تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف  طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

جانب من فعاليات الورشة

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