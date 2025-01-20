الشباب والرياضة بالدقهلية تفتتح المعرض الختامي لبرنامج 'الفنون التشكيلية" لفرق الفن التشكيلي بالسنبلاوين..صور

افتتحت الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية المعرض الختامي لمنتجات ورش عمل برنامج الفنون التشكيلية لفرق الفن التشكيلي بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال" إدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للبرامج والأنشطة" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الإثنين بهدف تنمية قدرات النشء في التذوق الفني والابداعي في مجالات الفن التشكيلي للمرحلة السنية من 8 - 17 سنة.

الجدير بالذكر أن فعاليات برنامج الفنون التشكيلية بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين لشعبتي الفن التشكيلي (أ) و(ب) قد استمرت في الفترة من 15 سبتمبر 2024 حتي 30 يناير 2025 بورش عمل تعليمه للاشغال الفنيه في مجالات الخيامية والجلود للنشء المشاركين في برنامج "الفنون التشكيلية" من فرق الفن التشكيلي بالسنبلاوين.

نفذت ورش العمل بقيادة محسن صالح، ووائل صفن مدرب فرق الفن التشكيلي بالسنبلاوين، وتحت إشراف ومتابعة نها البدوي والدكتورة غادة حمدي مشرفي البرنامج بالمديرية، وعزيزة حمدي رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب السنبلاوين وإداري المشروع بالمركز أشرف عبدالسلام.

يعد البرنامج تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش عمل في مجالات الجلود والخيامية بهدف زيادة الوعي الفني لدى النشء.

يأتى تنفيذ البرنامج بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وهالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وهاني الرفاعي مدير إدارة المسابقات بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وإشراف محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وجاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين.

جانب من الافتتاح

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