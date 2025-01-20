إدارة ترامب تغير تصميم ومحتوى الموقع الرسمي للبيت الأبيض





قامت الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير تصميم ومحتوى الموقع الإلكتروني الرسمي للبيت الأبيض فور أداء الجمهوري اليمين الدستورية في مبنى الكونغرس اليوم الاثنين.



وعند الدخول لموقع البيت الأبيض الرسمي الآن، تظهر صورة كبيرة لترامب تغطي واجهة الصفحة الأولى للموقع. وأسفل الصورة كتبت العبارات التالية: "لقد عادت أمريكا.. سأقاتل كل يوم من أجلكم مع كل نفس في جسدي.. لن أهدأ حتى نخلق أمريكا قوية وآمنة ومزدهرة، تلك التي يستحقها أطفالنا وأنتم.. سيكون هذا حقا العصر الذهبي لأمريكا".



وأدى دونالد ترامب اليوم الاثنين اليمين الدستورية ليصبح رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين لمدة أربع سنوات.

وجرت مراسم التنصيب داخل "الروتوندا" - القاعة المركزية في الكونغرس والتي تتسع لنحو ألف شخص - بسبب موجة البرد المتوقعة في واشنطن والتي قد تصل إلى 11 درجة تحت الصفر، وليس أمام مبنى الكونغرس كما كان مخططا سابقا.

ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب.

وقال ترامب في خطاب له عقب مراسم التنصيب مبشرا بعصر ذهبي جديد: "سأوقع اليوم سلسلة من الأوامر التنفيذية التاريخية.. الحقبة الذهبية للولايات المتحدة بدأت. أمريكا ستصبح أعظم وأكثر استثنائية وتفردًا منها في أي وقت مضى".

وأضاف: "سأضع أمريكا أولا.. سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة، أمريكا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق.. الله أنقذني من محاولة الاغتيال لجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى"، في إشارة إلى محاولة اغتياله الفاشلة في يوليو 2024، في ولاية بنسلفانيا.

وتعهد ترامب بإعطاء الأولوية خلال فترة ولايته الجديدة لأن تكون الولايات المتحدة "مزدهرة وحرة، مؤكدا ثقته في بداية عهد جديد من النجاح الوطني".

وهاجم ترامب إدارة سلفه جو بايدن، مؤكدا أن الحكومة فشلت في حماية المواطنين الذين يلتزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين