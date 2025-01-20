عاجل- وداعًا لمشاكل الشبكة.. اتصل برقمك العادي باستخدام الإنترنت (تفاصيل)

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي «WiFi Calling» بالسوق المصري، وذلك في إطار جهوده لتحسين جودة الاتصالات وتوفير حلول مبتكرة للمستخدمين، والتي من المقرر لها أن تبدأ اليوم الإثنين.



تسمح هذه الخدمة للمستخدمين إمكانية إجراء واستقبال المكالمات الصوتية باستخدام شبكات الواي فاي، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمناطق ذات التغطية الضعيفة لشبكات المحمول التقليدية.

خدمة WiFi Calling؟

تعمل هذه الخدمة على توصيل المكالمات عبر شبكة الواي فاي بدلًا من شبكة الهاتف المحمول، ما يميزها هو عدم الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية، حيث يتم استخدامها مباشرة برقم الهاتف الشخصي للمستخدم، مما يوفر تجربة سلسة ومتكاملة.



تكلفة الاتصال عبر الواي فاي؟

وتختلف أسعار مكالمات Wi-Fi وفقًا لشركة الاتصالات، وتتيح شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر خدمة المكالمات عبر شبكة الواي فاي WiFi Calling بنفس رقم العميل وبتكلفة الدقيقة العادية.

بالخطوات كيفية تفعيل خدمة WiFi Calling واستخدامها؟



1- التحقق من دعم الخدمة:

- تأكد من أن هاتفك يدعم ميزة WiFi Calling من خلال دليل المستخدم أو الموقع الرسمي للشركة المصنعة.

- تحقق أيضًا من دعم مزود خدمة الاتصالات الخاص بك لهذه الميزة.

2- تفعيل الخدمة:

- تواصل مع خدمة عملاء شركة الاتصالات الخاصة بك أو استخدم تطبيق الشركة لتفعيل الخدمة.

3- الاتصال بشبكة واي فاي موثوقة:

- قم بالاتصال بشبكة واي فاي ذات سرعة واستقرار عاليين لضمان جودة المكالمات.

4- ضبط الإعدادات على الهاتف:

- افتح قائمة «الإعدادات» على هاتفك.

- انتقل إلى قسم «الشبكات والاتصالات» أو «إعدادات المكالمات».

- قم بتفعيل خيار «WiFi Calling».

5-استخدام الخدمة:

- استخدم تطبيق الاتصال الافتراضي على هاتفك لإجراء المكالمات، وسيقوم الجهاز تلقائيًا بالتبديل بين شبكة المحمول وشبكة الواي فاي بناءً على قوة الإشارة وجودة التغطية.

تمثل هذه الخدمة خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الاتصالات في مصر، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية لشبكات المحمول، مما يتيح للمستخدمين تجربة اتصال أكثر استقرارًا وفعالية.

كيفية تعطيل الاتصال عبر Wi-Fi:

أجهزة IOS:

قم بالانتقال إلى الإعدادات، ثم مكالمات Wi-Fi.

قم بإيقاف تشغيل «مكالمات Wi-Fi على هذا iPhone

أجهزة أندرويد:

قم بتحديد الإعدادات «الاتصال المتقدم»الاتصال عبر Wi-Fi.

اضبط إعداد التشغيل/الإيقاف على إيقاف.

مميزات خدمة مكالمات الواي فاي:

1- تحسين جودة الصوت في المناطق التي تكون فيها تغطية الشبكة ضعيفة

2- يستخدم رقم هاتفك الحالي، لا يلزم إجراء عمليات تسجيل دخول إضافية.

3- خدمة مكالمات الواي فاي تتم عبر شبكة الواي فاي المنزلية.

4- المحاسبة تتم من خلال الشركة المسؤولة عن الراوتر.

5- تعمل على إطالة عمر البطارية.