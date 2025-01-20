فيتسو يشيد بدور تركيا في سوريا وموقفها من الأزمة الأوكرانية



أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده متفقة مع تركيا فيما يتعلق بأوكرانيا، كما ثمن الدور التركي في سوريا.

وأشار فيتسو إلى أن بلاده تتفق مع تركيا بخصوص الموقف من الأزمة الأوكرانية وسبل حلها، مؤكدا أن تركيا لعبت دورا فعالا في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا حيث استضافت وفودا من أجل إحلال السلام، كما شدد على أنه "لا رابح من أي حرب ولا خاسر من أي سلام".

وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي، أنه ناقش مع أردوغان الدور الفعال الذي لعبته تركيا في الملف السوري ودورها في إيصال سوريا لمصاف الاستقرار والسلام، حسب تعبيره.

وقال فيتسو بأن وجهات النظر حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت متوافقة، كما شدد الطرفان على ضرورة إعادة النازحين إلى مدنهم ومناطقهم وإدخال المساعدات الإنسانية.

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي أن بلاده وتركيا حليفان أساسيان في حلف شمال الأطلسي، مؤكدا أنهما يتبادلان وجهات النظر حول كل الملفات، كما لفت إلى أن سياسة البلدين ستكون "سيادية وحرة" سواء في حلف الناتو أو في الاتحاد الأوروبي.

وأكد فيتسو أن تركيا أكملت جميع الاستعدادات والتجهيزات من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله بانضمام تركيا "السريع" للاتحاد الأوروبي من أجل أن يعود ذلك بالفائدة على جميع الأطراف.