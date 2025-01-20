محاكمة أمام عاشور بتهمة سب وقذف سيدة بالدقي| غدا

تنظر محكمة جنح الدقي، غدا الثلاثاء، محاكمة أمام عاشور بتهمة سب وقذف سيدة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأقام دفاع السيدة "داليا" جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر واتساب، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت فى وقت سابق، بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.