رئيس ديوان المظالم يلتقي بالمستفيدين أثناء زيارة المحكمة الإدارية بالأحساء

السعودية
بوابة الفجر

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أثناء زيارته المحكمة الإدارية بالأحساء اليوم، بالمستفيدين الذين تقدموا بطلب لقائه عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، واستمع إلى مطالبهم ووجّه بسرعة العمل بما يلزم حسب الأنظمة ووفق الاختصاص.

وكان رئيس ديوان المظالم قد زار في جولة تفقدية المحكمة الإدارية بالأحساء، واطّلع على سير العمل في المحكمة ومؤشراته وآليات تطبيق الإجراءات القضائية وتقديم الخدمات للمستفيدين.

وقد التقى الدكتور اليوسف أثناء الزيارة برئيس وقضاة المحكمة الإدارية بالأحساء، وقدّم لهم الشكر على ما يقومون به من جهود في العملية القضائية والحث على بذل المزيد من الجهد في سبيل سير العمل وتجويده واستدامة الإنجاز، في ظل ما يوفره ديوان المظالم من خدمات بتقنيات متطورة بدعم القيادة.

الإجراءات القضائية الدكتور خالد بن محمد اليوسف المحكمة الادارية القضاء الإداري رئيس ديوان المظالم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظ بالتعرف علي وردة وقدمنا أروع الأغاني " حرمت احبك وبتونس بيك ونار الغيرة

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

قناة فرنسية: الجيش اللبناني العمود الفقري للأمن وحماية السيادة للبلاد

شاهد الآن بث مباشر⚽🔥..|ليفربول×ليل|🇫🇷 دوري ابطال اوروبا حصريآ دون توقف جودة HD

اصطاف مئات الشاحنات تمهيدا لإطلاق القافلة الإغاثية التاسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم غزة