مباحث بني سويف تكشف هوية المتهمين في حادث سرقة شقة بعد 10 ساعات من البلاغ

تمكنت مديرية أمن بني سويف من كشف هوية المتهمين في حادث سرقة شقة بقرية بني حمد التابعة لمركز ببا، بعد 10 ساعات من تلقي البلاغ، حيث تم سرقة مبلغ 5000 دولار أمريكي و300 جرام من الذهب، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.



وتبين من تحريات اللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائى ببنى سويف أن الجريمة ارتكبها ثلاثة عاطلين، حيث ساعد أحد الجيران في تسهيل دخول المتهمين إلى شقة المجني عليه عبر سطح المنزل، بعد أن علم بخروج صاحب الشقة وأسرته للعمل. وقام المتهمان بالصعود إلى بلكون الشقة وانتظرا هناك لمدة خمس ساعات حتى غادر صاحب الشقة وعائلته، ثم دخلا وسرقوا المبالغ والأشياء الثمينة قبل أن يفروا هاربين.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء اسامة جمعة مدير امن بنى سويف اخطارا من اللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائى إلى قيام صاحب الشقة، محمد س.س (49 سنة)، والذي يعمل مدرسًا، بالخروج من شقته صباحًا برفقة زوجته، تاركًا أولاده في المنزل. وعند عودتهم، اكتشف أولادهما أن الشقة قد تعرضت للسرقة على يد شخصين دخلا من البلكون حاملين سكاكين وقاموا بتهديد الأطفال وسرقة المبلغ المالي والذهب والهاتفين.



وبعد تحريات مكثفة، تبين أن المتهمين في الواقعة هم: هـ. ن. (29 سنة)، جار المجني عليه، والذي ساعد المتهمين في دخول المنزل، وطه. م. ع. (21 سنة) ومحمد. م. ع. (30 سنة)، العاطلين، والذين قاموا بتنفيذ السرقة.



وبمواجهتهم بالتحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة وأرشدوا عن المسروقات، والتي تم استعادتها من خلال عمليات التفتيش.



وأمر المستشار أحمد عطية، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، بحبس المتهمين الثلاثة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إعادة المسروقات إلى صاحب الشقة. كما طلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وتقرير تحريات الشرطة حول الواقعة.