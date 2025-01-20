سيناتور روسي يؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي لديها امتعاض من عودة ترامب





كتب السيناتور الروسي ألكسي بوشكوف في صفحته على منصة "تليغرام"، أن دول الاتحاد الأوروبي لديها شعور سيئ تجاه رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة لأنه يشكل ضربة للنخب الليبرالية.

وقال بوشكوف: "ضربة قاصمة لمجمل العقيدة الاجتماعية للنخبة الليبرالية الأوروبية الحاكمة وقيمها، فلن يعترف في الولايات المتحدة من الآن وصاعدا إلا بجنسين فقط (ذكر وأنثى)، وفي قلعة الديمقراطية الليبرالية، التي ما دام نظرت إليها أوروبا بحماسة، يشعر الليبراليون الأوروبيون بالصدمة والرعب في الواقع".

وأضاف بوشكوف أن ترامب نسف منظومة القيم المشتركة التي جمعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه أعلن الحرب على الرقابة الليبرالية السائدة في وسائل الإعلام الفرنسية والبريطانية والألمانية، حسب تعبيره.

واختتم السيناتور منشوره بأن أشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "صامتة"، وأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل "صامتون"، وجميع العواصم الأوروبية الرائدة صامتة، مضيفا أن "ليس لديهم ما يقولونه، فقط شعور.. شعور سيئ جدا".

وقد تولى ترامب منصبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدى اليمين الدستورية في حفل التنصيب الذي أقيم في مبنى الكابيتول اليوم الاثنين. وخلال خطاب تنصيبه، ذكر ترامب أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة من الآن فصاعدا هي الاعتراف بجنسين فقط - ذكر وأنثى. بالإضافة إلى ذلك، وعد بإصدار أمر تنفيذي لإنهاء الرقابة الحكومية.