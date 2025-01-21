كومو يكتسح أودينيزي برباعية في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق فريق كومو فوزا كبيرا على نظيره أودينيزي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي سينيجاليا، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين

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موعد مباراة كومو ضد أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تمكن كومو من احراز هدف التقدم مبكرا عن طريقه مهاجمه الإسباني الشاب أساني دياو في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول.

ثم أضاف البرازيل جابريل ستريفيزا مهاجم كومو ثاني أهداف فريقه بالمباراة، في الدقيقة 44.

وقلص فريق أودينيزي النتيجة عن طريق لاعب الوسط الأرجنتيني مارتين بايرو، في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 78، أحرز السلوفاني ياكا بيول مدافع أودينيزي الهدف الثالث لصالح كومو بالخطأ في مرماه.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+1، المهاجم الأرجنتيني نيكو باز الهدف الرابع لصالح فريق كومو.

وأشهر فرانشيسكو حكم اللقاء، البطاقة في وجه كلا من الإيطالي غولدانيجا مدافع كومو في الدقيقة 57، والفرنسي عمر سولت قلب دفاع فريق أودينيزي في الدقيقة 63.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد كومو إلى النقطة 22 في المركز الثالث عشر، بينما يتوقف رصيد  أودينيزي عند النقطة 26 في المركز  العاشر.

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