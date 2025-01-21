تشيلسي يدك شباك وولفرهابتون بثلاثية في الدوري الانجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره وولفرهابتون، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة تشيلسي ضد وولفرهابتون، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

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أحداث مباراة تشيلسي ضد وولفرهابتون في الدوري الانجليزي

وبدأت احداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد وولفرهابتون، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي البلوز، لتسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 24 من الشوط الأول، سجل اللاعب أدارابيويو نجم فريق تشيلسي الهدف الأول في شباك وولفرهابتون.

وأدرك دوهرتي هدف التعادل لصالح وولفرهابتون في شباك تشيلسي، عند الدقيقة 45+5 من الوقت بدل الضائع.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد وولفرهابتون، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

ثم أضاف في الدقيقة 60 من الشوط الثاني، تمكن اللاعب كوكوريلا هدف فريق تشيلسي الثاني.

وتمكن مادويكي مهاجم فريق تشيلسي من تسجيل الهدف الثالث في مرمى وولفرهابتون، عند الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

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