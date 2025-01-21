فياريال يضرب مايوركا برباعية في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

إنتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت الفريق الإسباني مايوركا ضد نظيره فياريال، ضمن منافسات الجولة الـ20  من عمر الدوري الإسباني.

وانطلقت المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب السيراميك.

ومنذ بداية المباراة وأظهر فياريال سيطرته الكاملة على ارضية المباراة، واستطاع لاعبي الفريق تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ20  من عمر الشوط الأول عن طريق لوغان كوستا، بصناعة دانييل باريخو.

وجاء الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط من تسجيل الهدف الأول، وسجله أليكس باينا في الدقيقة الـ 24، بصناعة سيرجي كاردونا، ليسيطر لاعبي الفريق على المباراة بشكل جيد.

ظل لاعبي مايوركا الدفاع عن شباك فريقهم بشكل كبير لكنهم لم يتمكنوا من ايقاف الهجمات المتتالية من قِبل لاعبي فياريال، ليسجلو الهدف الثالث في الدقيقة الـ26 من عمر الهدف الأول عن طريق دانييل باريخو.

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لم تهدأ عاصفة الهجمات المتتالية على شباك مايوركا، واستطاع الفريق تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ 28 من عمر اللقاء عن طريق يريمي بينو، بصناعة سيرجي  كاردونا، لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة.

انطلق الشوط الثاني بتقدم فياريال برباعية نظيفة، وحاول الجهاز الفني لمايوركا تعديل طريقة اللعب عن طريق التبديلات التي نفذها المدير المدير الفني عقب انطلاق الشوط الثاني.

وظل فريق فياريال السيطرة على أحداث اللقاء وعلى النتيجه حتى جاءت صافرة النهاية ليعلن الحكم عن فوز فياريال برباعية نظيفة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فياريال إلى النقطة 30 ويتواجد بالمركز الخامس، بينما يقع مايوركا بالمركز السادس بنفس عدد النقاط.

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